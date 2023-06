Juventus, ai dettagli l'affare Weah: possibile ufficialità entro la settimana

MANOVRE BIANCONERE

Totale l'accordo col giocatore, si attende l'ok definitivo del Lille per chiudere l'affare

È in dirittura d'arrivo la trattativa per portare Timothy Weah alla Juventus. L'esterno americano è vicinissimo a vestire la maglia bianconera, con visite mediche e firma sul contratto che potrebbero arrivare già entro la fine della settimana. L'accordo col giocatore è totale, mentre col Lille si stanno limando gli ultimissimi dettagli: ai francesi andranno circa 12 milioni di euro compresi di bonus. Presto il figlio di George sbarcherà in Serie A.

Dopo il riscatto di Milik dal Marsiglia, dunque, la Juve è a un passo dal chiudere il primo vero affare dell'estate. In attesa del suo annuncio come nuovo ds, Weah potrebbe essere a tutti gli effetti il primo colpo dell'era Giuntoli, che d'altronde ha sempre intrattenuto ottimi rapporti col Lille.

Il 23enne nativo di New York, ma che possiede anche il passaporto francese, arriva principalmente per coprire qualche lacuna sulle corsie, ma è un giocatore capace di garantire grandissima duttilità: nell'ultima stagione si è impegnato sia nel ruolo di esterno offensivo, sia in quello di esterno difensivo, ma all'occorrenza può essere impiegato anche come attaccante, sebbene il gol non sia esattamente il suo forte (appena 6 nelle ultime 3 stagioni in Francia, di cui nessuno nel 2022/23). Se dovesse essere confermato il mancato rinnovo di Cuadrado, lui ne diventerebbe il naturale sostituto, sia nel 3-5-2, sia in un eventuale 4-3-3 come terzino di spinta. Ad Allegri il compito di valorizzarlo.

