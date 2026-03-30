Juventus su Ugarte: Ottolini allo Stadium per vederlo dal vivo

La Juventus accelera per Manuel Ugarte. Il ds Ottolini osserva il mediano dello United a Torino durante Algeria-Uruguay. Ecco il piano.

30 Mar 2026 - 12:22

La Juventus segue Manuel Ugarte, il direttore sportivo Marco Ottolini domani sarà all’Allianz Stadium in occasione dell'amichevole tra Algeria e Uruguay per osservare il mediano del Manchester United dal vivo. Il classe 2000, chiodo fisso della dirigenza bianconera fin dai tempi dello Sporting Lisbona, rappresenta il profilo ideale per equilibrio e dinamismo richiesti dalla Spalletti, specialmente in un reparto che attende di definire il futuro di Koopmeiners. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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