Juventus: si stringe per Pjanic, ballano 3 milioni lordi

JUVENTUS

Witsel l'alternativa, mission impossibile per Icardi

I sessanta minuti più importanti della stagione delle Juve potrebbero essere stati quelli immediatamente successivi al ko casalingo contro l'Empoli. Un confronto diretto, serrato, senza eccessi verbali o toni sostenuti ma sincero e senza filtri andato in scena nello spogliatoio dello Stadium: squadra, tecnico, presidente, management tutti pronti a stringere un patto di ferro per lasciarsi alle spalle le tossine della sconfitta e lo choc dell'addio di Cristiano Ronaldo e ripartire nel segno dell'unità e del lavoro. Se tutto questo si tradurrà positivamente sul campo lo vedremo tra due settimane, ora invece il focus è sulle ultime ore di mercato fino alla dead-line di martedì sera alle 20. Cosa farà la Juve? I tifosi chiedono innesti a centrocampo e attacco, la società si muove con molta cautela, perché anche al netto dell'addio di CR7 la situazione finanziaria non consente investimenti onerosi. A questo si aggiunga il tempo limitato a disposizione, un problema non secondario. Dunque, definito il ritorno di Kean, si lavora a centrocampo e i nomi sono quelli di Pjanic e Witsel: Allegri spinge per il ritorno del bosniaco. Per l'attacco tanti rumors relativi a Icardi, ma per l'argentino si tratta di una mission quasi impossible. Maurito non intende lasciare il Psg, indipendemente dall'eventuale addio di Mbappè. Pesa, oltretutto, un ingaggio di 10 milioni netti a stagione.

L'idea di riportare Pjanic a Torino è invece matura da tempo, il bosniaco è fuori dai piani del Barcellona, Allegri ha dato il suo ok, si tratta sulla formula e sulla "suddivisione" dell'ingaggio. I blaugrana sono disposti a cederlo in prestito secco e a partecipare all'ingaggio con 3 milioni, la stessa cifra che può mettere sul piatto la Juve. Grosso modo manca un milione e mezzo (3 lordi) per raggiungere l’intesa. Il calciatore vuole solo la Juve e ha rispedito al mittente l'offerta del Siviglia.

Il procuratore di Pjanic, Fali Ramadani, è a Milano e in giornata dovrebbe andare in scena un nuovo summit con la dirigenza bianconera. L'alternativa, si diceva, è Witsel: il 32enne belga del Dortmund è al momento l'alternativa, la seconda scelta.

DAL PSV IL CLASSE 2002 IHATTAREN

La Juve ha chiuso la trattativa con il Psv per il classe 2002 Ihattaren. Il centrocampista olandese è considerato tra i migliori talenti della sua generazioneè in scadenza di contratto a giugno 2022 e fa parte della scuderia di Mino Raiola: l'affare è praticamente definito, il giocatore potrebbe essere girato in prestito per fare esperienza.