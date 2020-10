Juventus: Sarri si libera, c'è la risoluzione del contratto. Fiorentina alla finestra

L'ACCORDO

Maurizio Sarri è vicinissimo alla risoluzione di contratto con la Juventus. Secondo quanto riportato da TMW il tecnico ha già ultimatotutte le procedure per la chiusura definitiva del contratto che lo legava alla società bianconera e, per quanto ancora non sia stata comunicata l'ufficialità, è ora in pratica libero di accasarsi altrove. Le parti (il procuratore del tecnico è stato in sede a inizio settimana) erano da giorni alla ricerca di un accordo che fosse soddisfacente per entrambe, un dialogo giunto alla conclusione proprio nelle ultime ore.

Le voci più insistenti sul futuro di Maurizio Sarri riguardano la Fiorentina, con Beppe Iachini in bilico che in caso di nuovi risultati negativi potrebbe non rientrare più nei piano del presidente Rocco Commisso. Resta da capire quanta voglia abbia l'allenatore di rimettersi in pista ora, a pochi mesi dal divorzio con la Juventus. L'avventura in viola potrebbe accendere lo stimolo giusto in Sarri, proprio lui che è ha vissuto l'infanzia a pochi chilometri da Firenze.