Renato Veiga è ufficialmente un giocatore della Juve: "La Juventus è felice di accogliere un nuovo acquisto in questo mercato di gennaio: Renato Veiga, difensore del Chelsea, passa in prestito in bianconero fino al termine della stagione 2024/25", si legge nella nota del club bianconero. Indosserà la maglia numero 12.