La Juventus continua la caccia a un difensore per gennaio e il nome nuovo è quello di Axel Disasi. Il centrale francese non sta trovando spazio nel Chelsea, motivo per cui i bianconeri avrebbero messo gli occhi su di lui come riportato da Tuttosport. Il club piemontese dovrà però far i conti anche con il Bayer Leverkusen che sta valutando un sostituto per Jonathan Tah.