Dall'Inghilterra arrivano novità in merito al futuro attacco della Juventus. Oltre a Lorenzo Lucca e Santiago Castro, i bianconeri starebbero valutando Liam Delap, centravanti inglese classe 2003 in forza all'Ipswich Town. Il club torinese dovrà far i conti con la concorrenza di Chelsea e Manchester United.