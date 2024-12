La Juventus è a caccia di un attaccante per giugno e, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe arrivare anche dalla Serie B. Gli osservatori bianconeri avrebbero messo nel mirino Cristian Shpendi, centravanti del Cesena e attuale capocannoniere della serie cadetta, per il quale la Juventus potrebbe tentar di assestare il colpo in estate.