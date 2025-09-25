Juventus, non solo Milinkovic: torna di moda anche Hjulmand

La Juventus deve risolvere i problemi a centrocampo, il reparto che più necessita di qualche ritocco. Come sottolinea Tuttosport, i bianconeri potrebbero fare importanti investimenti già nella sessione invernale di mercato. Il nome più caldo per gennaio è quello di Sergej Milinkovic-Savic, che garantirebbe a Tudor intensità e fisicità. Per quanto riguarda l'estate, invece, potrebbe tornare di moda Morten Hjulmand: il centrocampista dello Sporting Lisbona, ex Lecce, è considerato di grande prospettiva e già quest'anno la Juve si era interessata a lui.