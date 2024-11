La Juventus è a caccia di un difensore per gennaio e la soluzione potrebbe arrivare dall'Inghilterra. Secondo quanto riportato da Tuttosport Victor Lindelof si sarebbe proposto ai bianconeri, tuttavia la squadra piemontese non sembra sicura per via dell'età e i pochi minuti disputati con il Manchester United con cui è in scadenza a giugno 2025.