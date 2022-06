Juventus, incontro tra Allegri e Luis Campos del Psg a Monaco

MERCATO

La foto del tecnico bianconero al fianco del nuovo responsabile dell'area tecnica dei parigini ha fatto il giro del web, ma all'orizzonte non sembrano esserci scossoni

È bastata una foto, per altro un po' sgranata, di Max Allegri al fianco del nuovo responsabile dell'area tecnica del Psg, Luis Campos, per scatenare ipotesi e suggestioni di mercato. I due sono stati immortalati fuori dall'Hotel de Paris di Monte Carlo e l'immagine ha subito fatto il giro del web. I parigini sono ancora a caccia di un tecnico e i tentennamenti di Zidane non lasciano tranquilla la dirigenza, che dopo aver trattenuto Mbappé è a caccia di un nome importante anche per la panchina. Allegri, tuttavia, difficilmente potrebbe lasciare la Juventus, anche perché è legato ai bianconeri da un ricco contratto fino al 2025. © twitter

L'incontro sarebbe avvenuto per circostanze fortuite e non programmate: Campos vive a Monte Carlo, mentre Allegri vi trascorre spesso i periodi di vacanza e i due si conoscono da diverso tempo. Ciò comunque non basta a fugare ogni dubbio sulla natura del colloquio, specialmente considerando il momento particolare che sta attraversando il Psg, con Pochettino ormai a fine corsa e Zizou ancora indeciso sul suo futuro, tentato dall'attendere la fine del Mondiale per sedersi sulla panchina della nazionale francese. La pista più calda, al momento, resta quella che porta a Christophe Galtier, tre volte miglior tecnico della Ligue 1 e attualmente sotto contratto col Nizza.

