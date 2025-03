Dopo la sconfitta con l'Atalanta, la Juventus sta valutando la posizione di Thiago Motta tanto da pensare a un eventuale cambio alla guida tecnica in vista del finale di stagione. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il nome più sentito è quello di Igor Tudor, anche se non va esclusa la presenza dell'allenatore della Next Gen Massimo Brambilla.