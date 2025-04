Il Sassuolo torna in Serie A e fa la Juventus più ricca. Con la matematica promozione dei neroverdi infatti, come riporta Tuttosport, si sono verificate le condizioni per l'obbligo di riscatto da parte del club neroverde di Tarik Muharemovic, difensore centrale classe 2003 che la scorsa estate era arrivato in Emilia in prestito dalla Juve Next Gen. I bianconeri incasseranno intorno ai 5 milioni di euro totali (2.5 più bonus) e avranno la percentuale sulla rivendita del 50%.