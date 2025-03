Juventus, Douglas Luiz può tornare in Premier League

Ritorno di fiamma dalla Premier League per Douglas Luiz. Già nel mese di gennaio il Nottingham Forest aveva bussato dalle parti della Continassa per il calciatore brasiliano ma alla fine la trattativa non è andata in porto. Ebbene, adesso il club del Evangelos Marinakis potrebbe nuovamente tornare alla carica per arrivare al centrocampista della Juventus arrivato nel nostro campionato la scorsa estate. Una mossa che questa volta potrebbe trovare ascolto da parte della dirigenza bianconera intenta a cambiare pelle alla squadra in vista della prossima stagione.