Juventus, Chiellini: "Con Yildiz c'è la volontà di andare avanti insieme. Vlahovic? Vedremo più avanti"

"Yildiz ha ancora tre anni e mezzo di contratto e c'è la volontà di andare avanti, di Vlahovic ne ha parlato anche Comolli. Vedremo più avanti". Così Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ai microfoni di Dazn prima della partita contro la Fiorentina. "Sono giocatori importanti e ci aspettiamo tanto da loro", ha aggiunto. Chiellini ha parlato anche di Spalletti e delle aspettative intorno a lui. "Ci aspettiamo tanto da lui, per quello che ha fatto nelle sue squadre precedenti. Sta cominciando a dare sempre di più il suo timbro e siamo contenti, poi è sempre il campo a parlare", ha concluso.