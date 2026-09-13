Trabzonspor, tentazione Pioli per la panchina: contatti avviati con l'ex Milan

Nonostante una campagna acquisti estiva scoppiettante e faraonica — coronata dal clamoroso ingaggio dell'ex stella del Liverpool Mohamed Salah —, il Trabzonspor sta attraversando un momento di profonda crisi. In Süper Lig, la squadra ha collezionato appena 7 punti nelle prime 5 giornate (frutto di soli due successi contro Istanbul Başakşehir e Gençlerbirliği), culminati con la recente e bruciante sconfitta per mano del Konyaspor. A complicare il quadro c'è anche il deludente percorso continentale: i turchi sono stati eliminati dall'Europa League a causa del pesante 4-0 subito dal Ferencváros, scivolando così nella fase a gironi di Conference League. Un rendimento deludente che sta spingendo la dirigenza a dare il via al ribaltone tecnico, salutando l'allenatore ad interim Hüseyin Çimşir (subentrato a Fatih Tekke) per affidarsi a un profilo di maggior spessore internazionale come Pioli.