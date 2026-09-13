Trabzonspor, tentazione Pioli per la panchina: contatti avviati con l'ex Milan

Stefano Pioli, subentrato a Giampaolo a ottobre 2019, alla guida fino al 2023-24. Campione d'Italia nel 2021-22, negli ultimi 13 anni è stato l'unico in grado di portare i rossoneri in Champions © Getty Images
A quasi un anno di distanza dall'addio alla Fiorentina, Stefano Pioli è pronto a tornare in panchina. L'allenatore emiliano, attualmente svincolato, è finito nel mirino del Trabzonspor, club turco alla ricerca di una nuova guida tecnica per dare una svolta a una stagione iniziata ben al di sotto delle aspettative. Secondo quanto riportato da Sky Sport e da Gianluca Di Marzio (in collaborazione con il giornalista Reşat Can Özbudak), tra la società di Trebisonda e l'ex tecnico del Milan ci sarebbero già stati i primi contatti esplorativi per sondare la sua disponibilità ad accettare l'incarico.
Nonostante una campagna acquisti estiva scoppiettante e faraonica — coronata dal clamoroso ingaggio dell'ex stella del Liverpool Mohamed Salah —, il Trabzonspor sta attraversando un momento di profonda crisi. In Süper Lig, la squadra ha collezionato appena 7 punti nelle prime 5 giornate (frutto di soli due successi contro Istanbul Başakşehir e Gençlerbirliği), culminati con la recente e bruciante sconfitta per mano del Konyaspor. A complicare il quadro c'è anche il deludente percorso continentale: i turchi sono stati eliminati dall'Europa League a causa del pesante 4-0 subito dal Ferencváros, scivolando così nella fase a gironi di Conference League. Un rendimento deludente che sta spingendo la dirigenza a dare il via al ribaltone tecnico, salutando l'allenatore ad interim Hüseyin Çimşir (subentrato a Fatih Tekke) per affidarsi a un profilo di maggior spessore internazionale come Pioli.
Per il 60enne tecnico di Parma si tratterebbe dell'occasione ideale per rilanciarsi dopo un periodo difficile. Campione d'Italia con il Milan nel 2022, Pioli è reduce dalle parentesi negative con l'Al-Nassr in Arabia Saudita e con la Fiorentina in Serie A. Con la formazione viola l'avventura si concluse a inizio novembre con l'esonero dopo 10 giornate di campionato, segnate da soli 4 punti conquistati e la squadra bloccata in piena zona retrocessione (nonostante un percorso netto con sole vittorie in Conference League).
Il Trabzonspor ha individuato in Stefano Pioli l'uomo giusto per ridare identità, tattica ed entusiasmo a una rosa di livello assoluto e raddrizzare la stagione. Le parti si aggiorneranno a breve per capire se i contatti esplorativi sfoceranno in una vera e propria trattativa.