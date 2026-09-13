Roma, tutto sul colpo Endrick per gennaio

La Roma ha già iniziato a pianificare le manovre della sessione invernale di calciomercato per regalare a Gasperini un nuovo profilo offensivo di piede destro da posizionare sulla corsia di sinistra e ha individuato nell'attaccante del Real Madrid Endrick il candidato ideale. Lo scrive il Corriere dello Sport.
Il direttore sportivo D'Amico sta portando avanti i dialoghi con i vertici dei Blancos lavorando su un prestito con diritto di riscatto e opzione di contro-riscatto a favore del club spagnolo.