Juventus, asse di mercato col Chelsea: Cambiaso per Jackson

Il Chelsea fa sul serio per Andrea Cambiaso e la trattativa con la Juventus si sta trasformando in un maxi-scambio che potrebbe ridisegnare i piani offensivi bianconeri.
Per lasciar partire l'esterno, la Juve chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro, mentre l'offerta attuale dei Blues si ferma intorno ai 27-28 milioni: tuttavia, c'è ampio margine di manovra e sul tavolo è emersa la suggestiva ipotesi Nicolas Jackson.
L'attaccante senegalese, reduce da un prestito al Bayern Monaco e protagonista al Mondiale, viene considerato un esubero dal club londinese e potrebbe arrivare a Torino con la formula del prestito oneroso (valutato circa 15 milioni). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.