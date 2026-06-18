Juventus, asse di mercato col Chelsea: Cambiaso per Jackson

La Juventus tratta Cambiaso col Chelsea: nell'operazione può rientrare Nicolas Jackson in prestito per rinforzare l'attacco di Spalletti

18 Giu 2026 - 09:10
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Jackson Martinez © italyphotopress

Jackson Martinez © italyphotopress

Il Chelsea fa sul serio per Andrea Cambiaso e la trattativa con la Juventus si sta trasformando in un maxi-scambio che potrebbe ridisegnare i piani offensivi bianconeri.

Per lasciar partire l'esterno, la Juve chiede una cifra vicina ai 40 milioni di euro, mentre l'offerta attuale dei Blues si ferma intorno ai 27-28 milioni: tuttavia, c'è ampio margine di manovra e sul tavolo è emersa la suggestiva ipotesi Nicolas Jackson.

L'attaccante senegalese, reduce da un prestito al Bayern Monaco e protagonista al Mondiale, viene considerato un esubero dal club londinese e potrebbe arrivare a Torino con la formula del prestito oneroso (valutato circa 15 milioni). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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