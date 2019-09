La Juventus è al lavoro sul fronte rinnovi. Secondo quanto riportato da Tuttosport la dirigenza bianconera sta fissando un incontro con Alessandro Lucci, procuratore di Cuadrado, dopo che il giocatore ha manifestato la volontà di rimanere a Torino. Paratici dovrà incontrare poi anche Mino Raiola, agente di Matuidi. Il centrocampista francese, in scadenza nel 2020, potrebbe rinnovare in bianconero dopo essere stato sul mercato per tutta l'estate.