Juve, vicino l'accordo col Dortmund per Emre Can

E' giunta al capolinea l'avventura, breve, di Emre Can alla Juventus. Il Borussia Dortmund, infatti, si è deciso a chiudere l'operazione e il centrocampista ex Liverpool è pronto a tornare in Bundesliga. In queste ore si stanno definendo i dettagli della trattativa tra i due club. L'accordo di massima pare essere stato trovato sulla base dei 30 milioni di euro, bonus compresi. Il giocatore dovrebbe partire venerdì.