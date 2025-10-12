Juve su Milinkovic-Savic: l'ostacolo maggiore è lo stipendio

Secondo Tuttosport, infatti, la volontà del giocatore serbo sarebbe quella di tornare in Europa con una particolare preferenza verso la Serie A, il campionato in cui è esploso come calciatore realizzando 57 gol in carriera. La Juventus è interessata anche se passi concreti, oltre a una semplice richiesta di informazioni e di aggiornamenti, non sono stati fatti. In caso di addio anticipato all'Al Hilal il club bianconero vuole essere in prima fila consapevole che la parte più difficile spetterà allo stesso Milinkovic-Savic, ovvero rinunciare a una larga fetta dei 20 milioni di euro netti all'anno di stipendio attuali.