Juve su Milinkovic-Savic: l'ostacolo maggiore è lo stipendio

L'obiettivo numero uno della Juventus nel mercato invernale è quello di rinforzare la zona mediana del campo con un acquisto di qualità ed esperienza che possa portare sostanza al reparto. Il nome è uno su tutti: Sergej Milinkovic- Savic. L'ex centrocampista della Lazio, 30 anni, ha il contratto in scadenza a fine stagione ed eventuali discorsi per un rinnovo dell'esperienza all'Al Hilal non sono ancora iniziati nonostante l'approdo di Simone Inzaghi sulla panchina.
Secondo Tuttosport, infatti, la volontà del giocatore serbo sarebbe quella di tornare in Europa con una particolare preferenza verso la Serie A, il campionato in cui è esploso come calciatore realizzando 57 gol in carriera. La Juventus è interessata anche se passi concreti, oltre a una semplice richiesta di informazioni e di aggiornamenti, non sono stati fatti. In caso di addio anticipato all'Al Hilal il club bianconero vuole essere in prima fila consapevole che la parte più difficile spetterà allo stesso Milinkovic-Savic, ovvero rinunciare a una larga fetta dei 20 milioni di euro netti all'anno di stipendio attuali.