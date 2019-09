Nove reti subite nelle prime quattro giornate, le ultime cinque venerdì contro l’Ascoli. La Juve Stabia non sembra aver ancora trovato la giusta solidità difensiva e per farlo potrebbe ora affidarsi ad un portiere che garantirebbe affidabilità ed esperienza: Stefano Sorrentino. L’ex numero uno del Chievo è attualmente svincolato e sarebbe un rinforzo importantissimo. A 40 anni non ha alcuna intenzione di appendere i guanti al chiodo e la sua carriera potrebbe ripartire dalla Serie B e da quella Juve Stabia dove ha già giocato 1999-2000, in Serie C1.