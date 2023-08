Juve, sfumato Kessie: può tornare di moda Partey, sorpresa Diarra

JUVENTUS

Giuntoli deve rivedere i piani a centrocampo: l'ex Arsenal, in uscita è la prima scelta.

L'Arabia Saudita ha complicato tutti i piani della Juventus per il colpo a centrocampo. Prima Milinkovic-Savic, adesso Kessie: i principali obiettivi di Giuntoli per la metà campo sono finiti altrove, ben lontani dall'Europa. E adesso bisognerà guardare altrove, magari tornando su vecchie piste oppure rilanciando profili interni sul mercato. Ossia McKennie, che tanto ha fatto bene negli Usa come ammesso dallo stesso Allegri. Ma occhio anche a possibili sorprese.

Sorprese dicevamo, ossia profili giovani che hanno fatto bene altrove. L'ultima pista conduce a Habib Diarra, centrocampista 19enne in forza allo Strasburgo. Classe 2004, franco-senegalese, il 19enne è reduce da una stagione più che positiva in Ligue 1: duttile e capace di ricoprire tutti i ruoli della metà campo, Habib è il classico centrocampista moderno. La valutazione non troppo elevata è un vantaggio in più: sicuramente costerebbe meno di Thomas Partey: Giuntoli lo ha già seguito, ma non è mai andato in fondo a causa delle richieste dell'Arsenal, voglioso di monetizzare al massimo l'addio dell'ex Atletico Madrid. Lui che è comunque fuori dal progetto: non è da escludere un addio a fine agosto.

Il colpo a metà campo dipenderà anche dagli eventuali addii: sulla lista dei partenti c'era pure McKennie, ma il quadro sembra cambiato. Lo statunitense è piaciuto ad Allegri nel corso della tournée: tornato dal prestito al Leeds, il 24enne potrebbe addirittura restare. Non è da escludere un suo pieno reintegro, anche se si tratterebbe comunque di un ripiego dopo il mancato arrivo di uno tra Milinkovic-Savic e Kessie, i principali obiettivi sfumati per 'colpa' dei milioni arabi.