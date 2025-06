Il francese, premiato come migliore in campo nella partita d'esordio della Juve al Mondiale per Club contro l'Al Ain, ha parlato così del suo futuro: "Sinceramente mi trovo molto bene qui con i compagni, Tudor e il suo gioco: vuole sempre attaccare. Mi auguro di poter restare". Il francese è arrivato a Torino in prestito dal Psg (che lo aveva pagato 95 milioni dall'Eintracht) durante il mercato di gennaio: ora i due club dovranno sedersi a un tavolo per definire il suo futuro.