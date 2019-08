Al di là degli esuberi in attacco e delle possibili partenze di Dybala, Mandzukic e Higuain (uno dei tre di sicuro, probabilmente due), la Juve di Sarri pensa si "tagliare" anche a centrocampo. L'indiziato principale è Emre Can che a quanto pare non rientra nei piani del nuovo tecnico bianconero che preferisce tenere con sè Khedira. L'avventura del tedesco, preso a parametro zero un anno fa dal Liverpool, potrebbe dunque concludersi dopo una sola stagione.