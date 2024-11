La priorità del mercato di gennaio è un difensore, ma la Juve guarda anche all'attacco per trovare un vero vice Vlahovic visti i problemi di Milik. Per Zirkzee e Lucca sono stati avviati i primi contatti, mentre l'eventuale operazione David sarà rimandata all'estate. In corsa ci sarebbe anche l'ex Udinese Beto, oggi all'Everton, che sarebbe uno dei pupilli dei bianconeri. Lo riporta il Corsport.