"Mercato? Credo che per tutti sia la stessa cosa, non è solo programmazione ma anche opportunità che si presentano in entrata e in uscita. Poi ci sono gli imprevisti, come quelle di Giorgio. Quando ci sono le partite nella sessione di mercato c'è agitazione, ma siamo molto tranquilli. Le opportunità ci sono sempre, se non ci saranno rimarremo così". Parole del ds della Juve Fabio Paratici prima di Juve-Napoli.