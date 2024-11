Il difficile inizio di stagione caratterizzato da un solo punto raccolto nelle ultime otto partite mettono a rischio la posizione di Paolo Montero, sempre più vicino all'esonero. La Juventus sta valutando se cambiare allenatore per la sua Next Gen e, come riportato da Tuttomercatoweb, il nome più in voga rimane quello di Massimo Brambilla.