Juve, Massara: "Spalletti? Squadra in eccellenti mani, piena fiducia"

Il ds della Juventus, Frederic Massara, ha provato a spegnere le voci sul futuro di Luciano Spalletti, dopo un avvio di stagione zoppicante. "Tutti noi che indossiamo la divisa della Juventus abbiamo dovere di non minimizzare neanche un punto perso, ma dobbiamo fare analisi serene, e questa analisi parte da una certezza: che la squadra è in eccellenti mani e che la società ha totale fiducia nelle capacità dell'allenatore e nella squadra stessa. Confidiamo che con il lavoro questo processo di crescita possa avvenire in fretta", ha detto a Sky.