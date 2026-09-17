Juve, Massara: "Spalletti? Squadra in eccellenti mani, piena fiducia"

17 Set 2026 - 20:32
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Il ds della Juventus, Frederic Massara, ha provato a spegnere le voci sul futuro di Luciano Spalletti, dopo un avvio di stagione zoppicante. "Tutti noi che indossiamo la divisa della Juventus abbiamo dovere di non minimizzare neanche un punto perso, ma dobbiamo fare analisi serene, e questa analisi parte da una certezza: che la squadra è in eccellenti mani e che la società ha totale fiducia nelle capacità dell'allenatore e nella squadra stessa. Confidiamo che con il lavoro questo processo di crescita possa avvenire in fretta", ha detto a Sky.

Sul mercato: "Durante il mercato si sono fatte molte cose interessanti, sempre all'interno di alcuni paletti imposti dall'Uefa, ma siamo soddisfatti delle cose fatte. Sappiamo di aver cambiato molto, in campo stasera ci sono otto giocatori nuovi. La Juventus è al settimo posto per minutaggio di giocatori nuovi e questo ci deve portare ad avere pazienza nel costruire qualcosa che possa essere proficuo". 

Capitolo Woltemade: "Lo abbiamo preso perché lo consideriamo un attaccante forte come Kolo Muani, col quale può essere complementare. Siamo molto fiduciosi che possa fare bene da subito e che possa fare buone cose".

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