Dragusin, parla l'agente: "Obbligo scatta a 20 partite, dubito non le giochi"

Florin Manea, agente di Radu Dragusin, è tornato a parlare del suo assistito e del contratto che lo lega alla Fiorentina: "Questo inizio me lo aspettavo, è normale - ha detto sulle prove non proprio esaltanti del difensore - è stato fermo un anno e mezzo. Aveva bisogno di partite per riprendere il ritmo, ora spero di poter vedere il vero Dragusin. Non credo che con Vanoli cambierà qualcosa. Lui è arrivato a Firenze per restare: è in prestito con obbligo di riscatto che scatta dopo 20 partite e dubito che non le giochi".