Juve, Mandzukic è già a Doha:  accordo con l'Al Duhail di Benatia

CIAO MARIO

Mario Mandzukic lascia la Juve! Dopo sei mesi passati ad allenarsi da solo, escluso dal progetto targato Maurizio Sarri, l'attaccante croato si accasa all'Al Duhail, squadra qatariota nella quale milita l'ex compagno di squadra bianconero Medhi Benatia. Mandzukic si trova già a Doha per sottoporsi alle visite mediche e firmare il nuovo contratto: quello che lo legava alla Juve fino al 2021 arrivava (bonus compresi) a circa 7 milioni a stagioni, ora l'Al Duhail dovrebbe garantirgli un milione in più all'anno: l'accordo sarà di 18 mesi. Al club bianconero dovrebbero invece andare 5 milioni.

Mandzukic lascia la Juve dopo quattro stagioni vissute da assoluto protagonista e sei mesi passati invece a correre ed allenarsi da solo sui campi della Continassa. Da pedina fondamentale dello scacchiere tattico di Max Allegri a reietto nell'assetto disegnato da Maurizio Sarri, strano destino di un calciatore che per la sua grinta e la sua dedizione ala causa (ma anche per i suoi gol pesanti) si è comunque fatto amare come pochi altri dalla tifoseria bianconera. Con la Juve, Mandzukic ha vinto 4 scudetti, 4 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane e giocato una finale di Champions, quella di Cardiff, segnando anche un gol di pregevole fattura contro il Real di Ronaldo.