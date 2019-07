L'agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, non si è sbilanciato sulle voci che vorrebbero il difensore lontano dalla Juve. "Quale futuro per Rugani ora che ci sono cinque centrali per due posti alla Juventus? Non so cosa loro abbiano in testa, fanno le loro valutazioni. Ci sono tanti giocatori e tutti di grande livello. Però, per equilibri di rosa e anche economici se ci può stare che la Juve possa pensare di far uscire qualcuno. Vediamo cosa succede. Che il ragazzo sia attenzionato da qualcuno, è normale", ha detto a TMW Radio.