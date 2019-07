Juve-Inter, storie di calciomercato e di dispetti: da Platini a Lukaku

AMICI MAI

di

STEFANO MESSINA

Non si sono mai amate, con la rivalità che dal campo si è spesso trasferita sul mercato. Perchè Juve-Inter è anche una lunga storia di dispetti in sede di trattative e l'ultimo è quello relativo a Lukaku. Il caso più eclatante riguarda lo scambio tra Vucinic e Guarin, operazione praticamente fatta a fine gennaio del 2014 e poi saltata per le proteste dei tifosi nerazzurri, nonostante le visite mediche già programmate a Milano per il montenegrino e i contatti tra Conte, allora alla Juve, e il centrocampista colombiano. Juve-Inter sfida per Lukaku

Altro scambio, stavolta andato a segno, è quello tra Cannavaro e il portiere uruguagio Carini. Una beffa per i nerazzurri, che nell'estate del 2004 cedono ai bianconeri il difensore italiano, reduce da una stagione deludente, ritenendolo "rotto". Nello stesso anno, ma a gennaio, il serbo Stankovic firma per i due club, prima di scegliere l'Inter, dove diventerà uno degli eroi del Triplete di Mourinho.

Altro rifiuto quello di Pavel Nedved, che nel 2009, nonostante l'accordo già trovato tra il tecnico portoghese e il suo agente Raiola, decide di declinare la proposta nerazzurra per il forte legame con un club, la Juve, di cui diventerà vicepresidente. Poco male, visto che l'Inter vince tutto con Snejider.

Vittorie che in casa nerazzurra iniziano qualche anno prima, nel 2006, in piena bufera Calciopoli, con la Juve in Serie B e costretta a vendere due stelle come Ibrahimovic e Vieira, artefici dei successi interisti dell'era Mancini.

Andando più indietro nel tempo, estate del 1993, come non ricordare l'olandese Bergkamp? Fu vicinissimo alla Juve prima di passare all'Inter, con il connazionale Jonk, per 18 miliardi di lire, mentre nel 1982 il club di Fraizzoli perde Platini, già bloccato ma considerato infortunato, per virare sul tedesco Hansi Muller, lui sì reduce da un serio infortunio al ginocchio destro che ne condiziona il rendimento a Milano.

Vedi anche inter Juve-Inter? Lukaku zittisce tutti, sorride e lancia un messaggio: "Presto..."