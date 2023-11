Juve-Inter, duello anche sul mercato: l'obiettivo è Zielinski

"DERBY D'ITALIA"

Bianconeri e nerazzurri si sfidano per il polacco in scadenza col Napoli, ma si contendono anche Tiago Djaló del Lille

© Getty Images In attesa della sfida in campo di domenica sera, Juve e Inter scaldano il derby d'Italia anche sul mercato. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, bianconeri e nerazzurri si apprestano infatti a dar vita a un duello per almeno due obiettivi comuni: Piotr Zielinski e Tiago Djaló. Entrambi i calciatori sono in scadenza e non hanno ancora raggiunto alcun accordo per prolungare rispettivamente con Napoli e Lille. Situazione che li rende particolarmente appetibili e che potrebbe innescare una serrata asta al rialzo proprio sull'asse Torino-Milano.

A meno di clamorose sorprese, Zielinski lascerà a zero il club di De Laurentiis a fine stagione e Giuntoli conta di sfruttare la comune esperienza in azzurro per provare a convincere il giocatore nei prossimi mesi a sposare il progetto bianconero. Attenzione però a Marotta. L'ad dell'Inter avrebbe già sondato infatti il terreno con l'agente del polacco, Bartlomiej Bolek, per capire i margini della trattativa e cominciare a imbastire il discorso concretamente. Cifre alla mano, per Zielinski all'Inter sarebbe già pronto uno stipendio superiore ai 4 milioni di euro a stagione. Ingaggio da top player che potrebbe essere decisivo nella scelta del diretto interessato e che costringerà la Juve a un rilancio importante se vuole strappare il giocatore alla concorrenza.

Tutto con la situazione di Tiago Djaló sullo sfondo. Come Zielinski, anche il portoghese piace molto sia alla Juve che all'Inter e la possibilità di piazzare il colpo a zero rende l'obiettivo ancora più interessante. Al momento l'impressione è che i nerazzurri si siano mossi per primi e siano in vantaggio per il difensore, ma anche i bianconeri hanno iniziato a raccogliere informazioni sul calciatore per verificare la possibilità di inserirsi nel discorso. Una situazione ancora tutta in stand by che alimenta ulteriormente la rivalità tra Juve e Inter anche sul mercato.