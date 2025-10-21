Logo SportMediaset

Mercato

Juve, in stand-by la scelta sul Ds

21 Ott 2025 - 08:27

Non solo riflessioni sull'allenatore in casa Juventus. I bianconeri da tempo devo trovare un nuovo direttore sportivo: secondo le voci delle ultime settimane il candidato in pole position è Mauro Ottolini, attuale ds del Genoa (che spinge per il rinnovo del suo direttore) con un passato in dirigenza alla Juve. Ottolini rimane uno dei favoriti per la posizione ma, secondo quanto riporta Matteo Moretto, l'incertezza intorno a Igor Tudor starebbe rallentando la decisione sul ds. Internamente alla Juventus si stanno valutando anche altri profili: entro la prossima pausa delle nazionali arriverà la decisione finale. 

