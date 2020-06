Arthur ora "apre" alla Juve: col Barcellona resta vivo lo scambio con Pjanic

Il no di due settimane fa non è più così convinto come voleva sembrare e lo scambio tra Juventus e Barcellona che vede protagonisti Pjanic e Arthur torna a prendere consistenza. A rimettere in gioco tutto c'è infatti l'apertura del brasiliano che dopo la fermezza espressa nei giorni scorsi pare aver invece ammorbito la sua posizione, o meglio sembra aver preso in considerazione l'ipotesi di lasciare la Spagna per mettersi a disposizione di Maurizio Sarri. Segnali in questo senso - scrivono oggi in Spagna - sono venuti dall'entourage del centrocampista blaugrana grazie all'insistenza della Juve e alle pressioni dello stesso Barcellona che dal canto suo non ha mai smesso di puntare su Pjanic, forte anche di un totale gradimento da parte del regista bosniaco.

Il club catalano (che aveva tra l'altro mostrato interesse anche per De Sciglio) non considera Arthur un "intoccabile": anzi, nonostante i suoi 23 anni è pronto a sostituirlo con il più esperto Pjanic, nella convinzione che il bosniaco abbia le caratteristiche giuste (tecniche e caratteriali) per prendere la guida del proprio centracompo. Esattamente come, dall'altra parte, Sarri sta insistendo (anche per le difficoltà nel raggiungere Jorginho, il prescelto dal tecnico bianconero) per il brasiliano. Insomma, l'interesse dei club collima, quello di Pjanic è perfettamente in linea, non resta che "lavorare" su Arthur. Ma i segnali di apertura iniziano ad arrivare.