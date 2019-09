Anche se è ufficialmente finito da qualche giorno, il mercato non va mai in vacanza e le squadre già lavorano per la prossima sessione. È il caso, tra le altre, della Juventus, che secondo il 'Daily Mail' avrebbe messo nel mirino due gioielli del Tottenham: Toby Alderweireld e Christian Eriksen. I due giocatori hanno entrambi il contratto in scadenza nel 2020 e nessuno dei due ha fatto passi in avanti per rinnovare con gli Spurs, così la Vecchia Signora sogna un'altra doppia operazione a costo zero dopo quelle che ahnno portato a Torino Rabiot e Ramsey. Sul difensore belga è vigile anche l'Inter, mentre per il centrocampista danese la Juve dovrà superare la concorrenza di Manchester United e Real Madrid.