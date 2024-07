Juve, ecco Khephren Thuram: a Torino pwr visite mediche e firma

© juventus.com

Come annunciato, ecco Khephren Thuram, il terzo acquisto del mercato bianconero. Il centrocampista francese, acquistato dal Nizza, è infatti atterrato questa mattina a Torino accompagnato dal padre Lilian. Ora le visite mediche di rito presso il JMedical e poi, come da prassi, il passaggio in sede per firmare il contratto che lo legherà alla Juve per i prossimi cinque anni.