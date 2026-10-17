Juve e Roma non mollano Doumbia: la posizione dello Sporting e il pericolo Premier

Parliamo soprattutto di Juventus e Roma, entrambe beffate dallo Sporting che si è mosso in netto anticipo. I due club italiani però, sottolinea ABola, non mollano la presa e hanno sempre nel mirino il classe 2003 nato a Treviglio. Senza dimenticare i club di Premier League con Newcastle e Brentford in prima fila. Lo Sporting cederà Doumbia a gennaio solo davanti a offerte irrinunciabili: nel contratto con i lusitani è presente anche una clausola rescissoria da 80 milioni di euro.