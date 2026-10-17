Juve e Roma non mollano Doumbia: la posizione dello Sporting e il pericolo Premier

17 Ott 2026 - 10:34
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La chiamata in Nazionale, il gol in Champions contro il Lens. Issa Doumbia si sta prendendo la scena in Portogallo con lo Sporting Lisbona e in Europa attirando l'attenzione di diversi club italiani e non solo. Compresi quelli italiani che se lo sono lasciti sfuggire la scorsa estate quando il Venezia, ai tempi neopromosso in Serie A, lo ha ceduto ai lusitani per circa 20 milioni di euro.

Parliamo soprattutto di Juventus e Roma, entrambe beffate dallo Sporting che si è mosso in netto anticipo. I due club italiani però, sottolinea ABola, non mollano la presa e hanno sempre nel mirino il classe 2003 nato a Treviglio. Senza dimenticare i club di Premier League con Newcastle e Brentford in prima fila. Lo Sporting cederà Doumbia a gennaio solo davanti a offerte irrinunciabili: nel contratto con i lusitani è presente anche una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. 

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