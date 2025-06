Juve, dalla Spagna: l’Osasuna rifiuta 15 milioni per Boyomo

La Juve è alla ricerca di rinforzi per la difesa di Igor Tudor, che già in questo Mondiale per Club avrebbe avuto bisogno di elementi in più nel pacchetto arretrato. Il ritorno al Chelsea di Renato Veiga e le condizioni di Gatti hanno obbligato il tecnico croato ad adattare Savona come centrale nella linea a tre dei bianconeri. A prescindere dal Mondiale per Club la Juve interverrà sul mercato per inserire almeno un difensore centrale nella rosa a disposizione di Igor Tudor. Tra gli obiettivi della dirigenza bianconera c’è Enzo Boyomo, difensore centrale classe 2001 dell’Osasuna. Secondo quanto riportato da Diario de Navarra, quotidiano di Pamplona, il club spagnolo ha rifiutato una prima offerta da 15 milioni della Juve. L’Osasuna non apre alla cessione del centrale per meno dei 25 milioni della clausola rescissoria, forte dell’interesse di tanti club italiani e di Premier League. Già a gennaio il club di Pamplona ha rifiutato un’offerta da 12 milioni del Como. La Juve è avvisata, per arrivare a Boyomo serviranno 25 milioni di euro.