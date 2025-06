Bologna, obiettivo Nicolussi Caviglia per il centrocampo

Il Bologna si muove per rinforzare il centrocampo. Mentre tratta con il Napoli la possibile doppia cessione di Dan Ndoye e Sam Beukema, la dirigenza rossoblu ha aperto i dialoghi con il Venezia per Hans Nicolussi Caviglia. Dopo aver riscattato il centrocampista dalla Juventus per 3,5 milioni di euro più 1,5 di bonus, il Venezia può fare un’importante plusvalenza con Nicolussi Caviglia, reduce da una stagione vissuta da protagonista. L’ex bianconero piace al Bologna, con Vincenzo Italiano che cerca un regista in più da aggiungere alla rosa per aumentare le soluzioni in vista del doppio impegno tra Serie A ed Europa League. Nicolussi Caviglia ha mercato anche all’estero, con Villarreal e PSV Eindhoven che hanno già contattato il Venezia, pronto a far scatenare un’asta per il centrocampista classe 2000.