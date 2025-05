Juve, contatti concreti per Hojlund

In casa Juve si prepara la rivoluzione in attacco e Cristiano Giuntoli ha già iniziato a sondare il terreno per un obiettivo possibile: Rasmus Hojlund. Arrivato allo United dall'Atalanta per 70 milioni di euro più bonus, finora il danese classe 2003 non è riuscito a ritagliarsi uno spazio da protagonista in Premier e, chiuso anche da Zirkzee, potrebbe decidere di tornare in Italia per provare a rilanciarsi. Situazione che, dopo alcuni sondaggi esplorativi, avrebbe avviato anche i primi sondaggi concreti dei bianconeri con i Red Devils per fare il punto della situazione e capire i possibili margini di trattativa.