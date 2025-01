Francisco Conceiçao ha ribadito il suo pensiero in merito al futuro. "Non so quello che il futuro mi riserva, quello che posso fare è dare il meglio e aiutare il club al 100%. Io sono felice qua, mi sono ambientato bene. Sul futuro lascio spazio a chi deve occuparsi di queste cose, io mi concentro sul fare del mio meglio e continuare così", ha detto l'attaccante esterno portoghese.