Juve, Comolli sul futuro di Vlahovic: "È un top player, parleremo per capire cosa vuole"

Tra i tanti temi toccati dal nuovo direttore generale della Juventus Damien Comolli anche quello sul futuro di Vlahovic: "Ho parlato con Dusan la settimana scorsa. Il giocatore a breve dovrebbe tornare e vorrei riparlarci per capire cosa ha in mente. Se guardo a quanto accaduto di recente, è un top player ma certe cose non hanno funzionato a partire da gennaio. Ci sono stati alti e bassi e mi rendo conto che non possa essere abbastanza, non voglio però entrare nel dettaglio, prima parlerò col calciatore anche per caprine impressioni e sensazioni. Non c'è dubbio sia un top player, ma capiremo la situazione contrattuale e cosa lui voglia, le sue intenzioni e la sua posizione, anche da un punto di vista psicologico, oltre al rapporto col club. Una volta che avrò tutti questi elementi, sarò in grado di prendere una decisione".