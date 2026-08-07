Cambiaso si blinda alla Juve: "Sono concentrato qui, è un orgoglio"

07 Ago 2026 - 15:10
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"È sempre affascinante giocare queste partite qua, sono partite bellissime. Ci sarà agonismo anche se è un'amichevole, daremo il massimo e vediamo". È l'opinione sul derby d'Italia di Andrea Cambiaso, intervenuto in conferenza stampa a Perth alla vigilia dell'amichevole contro l'Inter. Il terzino bianconero considera "da dimenticare" il finale della scorsa stagione, costato alla Juventus la qualificazione in Champions League, ma lo considera una lezione da apprendere: "Può essere utile in vista di quest'anno per lavorare e spingere sempre di più - le sue parole -. Dobbiamo portarci dietro questo e lavorare di più per fare meglio. Più passa il tempo e più diventiamo simili alle idee di Spalletti, siamo entusiasti di lavorare con lui da inizio stagione. Stiamo lavorando bene nonostante i viaggi e tutto il resto".

Cambiaso, inoltre, non si cura delle voci sul mercato: "Ogni estate ogni giocatore viene tirato in mezzo su notizie di mercato, fa parte del mondo del calcio, siamo abituati. Io sono orgoglioso di rappresentare la Juventus, sono contento di essere qua e sono concentrato qui".

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