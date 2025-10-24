Juve, caccia al nuovo ds: idea Spors

La Juventus è da tempo alla ricerca di un nuovo direttore sportivo: la pista principale sembra portare a Marco Ottolini, attuale ds del Genoa che negli scorsi giorni aveva raffreddato così le ipotesi su un suo trasferimento in bianconero: "Mai ricevuto chiamate della Juve, sono concentrato sul lavoro da fare al Genoa". L'ultima idea, invece, sembra portare al nome di Johannes Spors, attuale direttore sportivo del Southampton, anche lui, però, saldamente sotto contratto e difficile da liberare.