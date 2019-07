I rumors che arrivano dall'Italia sul futuro di Moise Kean trovano riscontro anche in Gran Bretagna. Secondo quanto scrive oggi il Daily Mail, sul 19enne attaccante della Juventus avrebbero messo gli occhi più di una squadra della Premier League. L'ultima offerta in ordine di tempo è quella dell'Arsenal, pronta a mettere sul piatto 40 milioni di euro ma senza concedere ai bianconeri una clausola di 'recompra' per mantenere il controllo del giocatore. Sulle tracce di Kean ci sarebbero anche l'Everton e il Manchester United.