Juve, Allegri: "Pogba? Non torna perché ha paura di sfidarmi a basket"

L'INTERVISTA

L'allenatore bianconero scherza sul possibile rientro alla base del francese

Paul Pogba è dato per molto vicino alla Juve, ma Massimiliano Allegri, uno che lo ha visto crescere, scherza sul suo possibile ritorno in bianconero. "Pogba non torna sicuramente perché ha paura di sfidarmi a basket. Lui pensava: 'questo pensa prima con i piedi e poi con le mani', se n'è andato per questo motivo...", ha detto l'allenatore toscano in un'intervista a Dazn, ricordando le tante sfide personali con il "Polpo" dopo gli allenamenti.

Vedi anche juventus Pogba torna a casa: accordo a un passo con la Juventus Battute a parte, la Juve sta lavorando seriamente per riportare Pogba a Torino e i discorsi con il suo entourage sembrano essere a buon punto. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un sondaggio da parte del Real Madrid, da tempo interessato al centrocampista dello United e tornato alla carica dopo il "no" di Mbappé, ma al momento i bianconeri sono in chiaro vantaggio, anche per volontà dello stesso giocatore.