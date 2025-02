Josep Martinez si prende l'Inter, l'agente: "Ha aspettato in silenzio, è pronto"

"Quando abbiamo deciso di firmare con l'Inter sapevamo che sarebbe stato un passo molto importante per la sua carriera e che lui fosse già pronto. Durante la sua carriera abbiamo sempre cercato di prendere le decisioni migliori per il suo presente e futuro. Andare in un club di altissimo livello e con le massime esigenze di vittoria è stata una sfida, ma ci siamo fidati di lui. Da parte mia avevo e ho ben chiare nella mia testa quelle che sono le capacità fisiche, tecniche e mentali di Josep. Era completamente preparato con il lavoro". Così Sergio Barila, agente del portiere nerazzurro, dopo l'ottimo esordio in campionato contro il Genoa: "Sorpreso? No, mi ha sorpreso allo 0% perché lo conosco molto bene", ha detto a TMW.