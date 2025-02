Jorginho è ai saluti con l'Arsenal. L'ex Verona e Napoli è in trattativa con il Flamengo per sbarcare in Brasile a partire dal prossimo giugno. L'italo-brasiliano, fa sapere Sky Sport, dovrebbe firmare un triennale fino al 2028. Il 33enne è in scadenza con i Gunners nella prossima estate.